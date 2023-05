Stiri pe aceeasi tema

- Elita medicilor infecționiști din Romania va fi prezenta, intre 3 și 5 mai, la Timișoara, pentru Conferința Naționala a Bolilor Infecțioase. Vorbim de o ediție aniversara a evenimentului, a 20-a, al carei organizator științific este Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara.

- Povestea brandului Nissa, unul dintre cele mai cunoscute și indragite branduri din lumea modei feminine, evolueaza catre o noua etapa de maturitate si eficienta odata cu sosirea unui nou director de producție și deschiderea, in viitor, a unei noi fabrici la Craiova. Brandul de imbracaminte Nissa se…

- Facultate de doi ani pentru aproape orice domeniu. Este una din noutațile introduse in Legile Educației dezbatute joi de Comisia de specialitate din Parlament. Astfel, in afara de medicina, drept și arhitectura, toate facultațile ar putea oferi programe de doi ani pentru anumite specializari rapide.

- In perioada 20-22 aprilie 2023, Universitatea POLITEHNICA din București va invita la cea de a XII-a ediție a evenimentului care promoveaza educația, inovația și tehnologia, POLIFEST. Cel mai mare targ educațional din domeniul ingineriei, organizat in Campusul UPB, va conecta comunitatea viitorilor ingineri…

- Industria hoteliera din Romania a urmat tendințele globale de creștere in 2022 in ceea ce privește gradul de ocupare din hoteluri, sosirile inregistrate in intreaga țara ajungand la 84% din nivelul de dinaintea pandemiei, arata raportul anual publicat de Colliers. Daca turismul internațional ar fi avut…

- Marca auto italiana Dallara a intrat pe piața din Romania, prin importatorul Forza Rossa. Marca auto sport, exclusivista, și-a facut debutul la noi in țara in prezența fondatorului sau, inginerul Gian Paolo Dallara, printr-un eveniment organizat la București. La eveniment a fost prezentat și primul…

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a derulat, la comanda Asociației pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV), un amplu studiu sociologic la nivel național privitor la fenomenele contrabandei și contrafacerii in Romania. Studiul arata ca trei sferturi dintre intervievați…

- Relatia bilaterala dintre Romania si SUA este una puternica si va continua sa se dezvolte in special in domeniile securitatii, energiei si investitiilor, a spus presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in cadrul intalnirii avute marti cu Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la Bucuresti.