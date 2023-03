Deși sunt două state ‘independente’, România și Moldova ar putea avea o sărbătoare națională comună Republica Moldova și Romania ar putea avea o sarbatoare naționala comuna pe 27 martie, ziua in care la 1918, Basarabia a revenit la Romaniei. Senatorul roman liberal Viorel Badea susține ca in aceasta zi ar fi cazul sa sarbatorim „puterea de a fi impreuna” și ca nu ar vedea vreun obstacol privind legiferarea acestei sarbatori precum și a protejarii limbii romane pe ambele maluri ale Prutului, conform deschide.md. „A ajuns momentul sa scoatem adevarul la suprafața și sa il aratam tuturor, sa il marturisim. Nu trebuie sa ne fie rușine. Ce am facut? Am distrus națiuni? Am omorat milioane de oameni?… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova și Romania ar putea avea o sarbatoare naționala comuna pe 27 martie, ziua in care la 1918, Basarabia a revenit la Romaniei. Senatorul roman liberal Viorel Badea susține ca in aceasta zi ar fi cazul sa sarbatorim „puterea de a fi impreuna” și ca nu ar vedea vreun obstacol privind legiferarea…

- Cu intarziere de 10 zile, parlamentul de la București marcheaza un an de la invadarea Ucrainei, printr-o declarație speciala. Romania condamna agresiunea, reafirma sprijinul pentru lupta eroica a vecinilor noștri, dar și respectul pentru curaj și rezistența.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a participat, vineri, la evenimentul ”Romania – 1 an de solidaritate cu Ucraina” si a multumit tuturor celor implicati in protejarea refugiatilor ucraineni. Ambasadorul a apreciat sprijinul si empatia pe care romanii au aratat-o pentru refugiatii din…

- Consolidarea școlilor, a spitalelor și a celorlalte cladiri publice este prioritara pentru Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a facut aceasta declarație in cadrul primei ședințe a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic. El i-a recomandat ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, sa monitorizeze…

- Universitatea din București a decis retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat mareșalului Ion Antonescu. Universitatea din București anunța ca a decis retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat mareșalului Ion Antonescu. Hotararea a fost luata de Senatul Universitații din București…

- Senatul Universitatii din Bucuresti a decis, in sedinta de miercuri, retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat maresalului Ion Antonescu. Decizia privind retragerea titlului onorific a avut la baza faptul ca Ion Antonescu a fost gasit vinovat de crime de razboi, fiind condamnat la moarte in…

- Presedintele USR, Catalin Drula a declarat vineri, intr-o conferinta de presa Baile Felix, ca reprezentantii actualei guvernari "pun gaz pe focul inflatiei" si "se bucura de scumpiri" pentru ca astfel "se incaseaza taxe mai mari la buget". El a adaugat ca se poate vorbi de un "guvern al nesimtirii care…

- Infrastructura, respectiv „timpul alocat deplasarii” și „timpul pierdut in trafic”, sunt astazi cele mai stringente probleme ale administrațiilor locale din Romania, in special in orașele universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, care au atras un surplus de forța de munca inalt calificata…