Deși s-a aflat în contact cu persoane afectate, Orban și-a luat derogare și merge la Cotroceni „Membrii Guvernului și oficiali de rang inalt” iși pot permite sa nu țina cont de restricțiile legale - decreteaza Grupul de comunicare strategica. Deși sunt aflați in autoizolare, datorita faptului ca au intrat in contact cu persoane afectate de virus, Ludovic Orban și ceilalți miniștri ai cabinetului sau vor fi prezenți la Cotroceni pentru depunerea juramantului de investire, de la ora 18.00. Grupul de comunicare strategica a adoptat o derogare in acest sens. „Membrii Guvernului și oficiali de rang inalt din instituțiile aparținand sistemului național de securitate și aparare, pot ieși din izolare,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

