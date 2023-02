Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial iranian de rang inalt afirma ca Iranul vrea, in continuare, dupa trei ani, sa razbune asasinarea de catre Statele Unite in 2020 a generalului Qassem Soleimani si ca spera sa-l "poata ucida" pe fostul presedinte american Donald Trump, care a ordonat eliminarea acestuia, relateaza AFP "Speram…

- JimJam vine in sprijinul parinților, introducand un nou sistem unic de insigne care marcheaza lecțiile ce pot fi invațate din desenele animate difuzate. JimJam este o televiziune care se adreseaza, in primul rand, copiilor preșcolari și familiilor acestora. De la lansarea sa in 2006, acoperirea JimJam…

- Doua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise si mai multe ranite dupa ce un sofer palestinian a intrat vineri cu masina intr-un grup de oameni care asteptau intr-o statie de autobuz de la periferia Ierusalimului, au anuntat serviciile de urgenta israeliene, scrie News.ro. „Toata lumea era intinsa…

- Statele Unite și Uniunea Europeana au adoptat luni, 23 ianuarie, noi sanctiuni impotriva Iranului, transmit agentiile internationale de presa. Conform agentiei Reuters, Washingtonul a sanctionat atat Fundatia Cooperatista a Corpului Gardienilor Revolutiei, cat si mai multi inalti oficiali iranieni.…

- Barbatul, fost candidat la alegerile legislative din statul american New Mexico, a fost arestat luni, sub acuzația ca a platit patru barbați sa realizeze atacuri armate la domiciliile a patru democrati, transmite AFP, potrivit Agerpres.Politia din Albuquerque afirma ca Solomon Pena, care nu a reusit…

- Televiziunea de stat a Kremlinului ar trebui sa nu mai foloseasca termenul "forțele armate ucrainene", ci "forțele NATO. Declarația aparține deputatului Oleg Matveichev, care a anunțat ca Rusia a terminat "demilitarizarea" Ucrainei.

- Forțele de securitate și de informații turcești anunța „neutralizarea” unui „terorist de rang inalt” din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, au declarat miercuri surse de securitate, informeaza MEHR News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…