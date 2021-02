Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna in care Brașovul a avut incidența mai mica de 3 la mie, orașul reintra de vineri in scenariul roșu. Incidența de peste 3 fusese inregistrata inca de la inceputul saptamanii, insa autoritațile au amanat luarea unei hotarari. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reinstituit aceasta…

- Orasul Brașov revine in scenariul rosu si la resctrictii severe. Incidenta cazurilor de covid a crescut: peste 3 la mia de locuitori in 14 zile. Se inchid din nou restaurante, cafenele, institutii de cultura. Restrictiile se aplica si in Poiana Brasov.

- 80% dintre elevi ar trebui sa se intoarca de luni la școala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca in acest moment exista 24 de județe in scenariul galben, unde vor merge in banci preșcolarii, elevii de clasele primare și cei de a VIII-a și a XII-a. 17 județe sunt in scenariul verde, ceea…

- Capitala a ieșit din așa-numitul scenariu-roșu de duminica noapte. Restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele si salile de jocuri se pot redeschide la 30% din capacitate. Vor avea program doar pana la 9 seara. Petrecerile raman interzise. Carantina pe timp de noapte se menține. In București,…

- Un urs și un cerb au aparut printre turiști, pe doua partii din Predeal. Ursul a fugarit schiorii pe partie și i-a furat rucsacul unuia dintre ei, iar cerbul s-a lasat admirat pe cand iși ascuțea coarnele. Ursul a fost alungat de jandarmi cu zgomote puternice și a fugit inapoi in padure. foto – captura...…

- Sute de oameni au ajuns, in weekend in stațiunile montane ca sa se bucure de soare și aer curat. Așa se face ca Poiana Brașov a fost luata cu asalt, iar in stațiune s-a creat o aglomerație de nedescris. Turiștii s-au inghesuit la coada pentru imbarcarea in telecabina, teleschi sau telegondola, fara…

- Autoritațile au decis sa ia o serie de masuri de urgența in Sinaia, dupa ce deschiderea partiilor de ski a adus aglomerație de nedescris. Sute de romani au stat la coada sa urce in telescaun, fara sa respecte distanțarea impusa de pandemie.