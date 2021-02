Deșeuri menajere în flăcări In zona fostului CAP (Cooperativa agricola de producție) din localitatea Albești, unde ar urma sa fie amenajat un adapost de caini, in aceasta seara a izbucnit un incendiu de deșeuri menajere. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Sighișoara pentru lichidarea incendiului care nu prezinta pericol de propagare. informeaza ISU Mureș. Deșeuri menajere in flacari at Sursa articolului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 52 de ani din comuna Albești, județul Mureș a fost gasita fara suflare in locuința sa cuprinsa de flacari. Victima locuia singura in casa care a cazut prada flacarilor, iar cand au intervenit pompierii era deja prea tarziu.Incendiul a fost sesizat de un vecin care a vazut cum flacarile…

- In aceasta dupa-masa, pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Suseni. O casa de circa 80mp -o bucatarie de vara- a ars in totalitate, cu pericol de propagare la vecinitați, dar fara victime din fericire, informeaza ISU Mureș.…

- Pana astazi, 23 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.545 cazuri de persoane infectate, au fost inregistrate 79 cazuri noi de persoane infectate, 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 288 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 12.617…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, au fost efectuate 14.859 de teste la nivel national. Au fost anunțate, de asemenea, 121 de decese, iar la terapie intensiva sunt internați 1.289 de pacienți. La nivelul județului Brașov au fost inregistrate 353 noi imbolnaviri și o rata de infectare de 4,68…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 13.331 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 147 de cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 444 persoane cu test pozitiv in spitalele…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 12.945 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 100 de cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 363 persoane cu test pozitiv in spitalele…

- Pe strada Principala din Vatava arde un fanar, cu pericol de propagare la casa! La locul intervenției intervin pompierii militari de la Detșamentul de pompieri din Reghin, de la Punctul de lucru Deda și de la Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgența Vatava.Au intervenit și pompierii de la Serviciul…

- Prefectul județului Mureș a dispus efectuarea de controale in toate secțiile de terapie intensiva de la spitalele din județul Mureș, pentru verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale. Masura a fost dispusa in ședința de duminica, 15 noiembrie, a Comitetului…