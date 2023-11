Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 1 noiembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat o percheziție domiciliara, in localitatea Bauțar, județul Caraș-Severin, la doua persoane banuite de inființarea a 3 culturi…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat miercuri, 6 septembrie, percheziții domiciliare la o persoana din județul Timiș, banuita de trafic de droguri de risc.…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat luni doua percheziții, in localitatea Valiug, județul Caraș-Severin, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. „Din cercetarile efectuate…