Stiri pe aceeasi tema

- Profetia INFIORATOARE a parintelui Arsenie Boca, mai actuala ca niciodata: „Romania va fi inconjurata de flacari. Vor pune impozite, taxe si alte ingradiri” Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel &…

- Introducerea unui nou tip de concediu și modificarea formei contractului de munca reprezinta doua dintre directivele asumate de Romania. In calitate de membra a Uniunii Europene țara noastra este obligata sa modifice Codul muncii pana in luna august a anului 2022. In conformitate cu legislația europeana,…

- Localitatea din Romania in care mai mult de jumatate din gospodarii au fost sparte. Oamenii sunt disperati Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Satenii din comuna Ciuperceni,…

- Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, rolul lui fiind esential pentru o calitate buna a vietii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Cand…

- Romanii care vor sa iși ia carnetul ar putea fi obligați sa indeplineasca urmatoarea condiție in viitor. Parlamentarii doresc sa introduca aceasta regula deoarece Romania se afla in topul țarilor cu cele mai multe decese pe șosele. Parlamentarii vor sa introduca in lege o prevedere conform careia romanii…

- Medicii romani avertizeaza ca o noua infectie a fost depistata la pacientii care au avut coronavirus. Este vorba despre ciuperca neagra. Daca pana acum cazurile erau foarte rare, in prezent tot mai multi romani care au avut covid-19 au fost diagnosticati cu aceasta infectie. Ciuperca neagra, noua infectie…

- Pesta porcina da peste cap planurile romanilor inainte de Sarbatori. Exista mai multe localitați din Romania unde autoritațile au interzis sacrificarea porcilor de Cracaiun, fara avizul veterinarului. Mai mult decat atat, se interzic inclusiv circulația si transportul porcilor pe drumurile publice sau…

- In cea mai mare parte a timpului, femeile au tendinta sa cheltuieasca multi bani pe diferite cosmetice, insa deseori, aceste produse s-au dovedit ineficiente. Adevaratele remedii insa se gasesc in bucataria noastra. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…