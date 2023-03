Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul Bastroe e departe de a ajune la final! Ucraina a admis ca a adancit canalul de la 3,9 metri la 6,5 metri și, in timp ce Ambasada Ucrainei la București precizeaza ca lucrarile sunt realizate ”in cooperare cu Romania”, țara noastra a reclamat la Comisia Europeana operațiunile ucrainene de adancire…

- Oana Zavoranu nu trece printr-o perioada favorabila a vieții sale, iar in ultimul timp a disparut din lumina reflectoarelor. Actrița a anunțat ca se confrunta cu probleme grave. Dupa ce recent s-a spus ca divorțeaza de Alex Ashraf și ca barbatul ar avea deja o alta relație, Oana Zavoranu este din nou…

- Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 2 martie 2023, ora 13.00, in sala de sedinte a U.A.T. Orasul Murfatlar. U.A.T. Orasul Murfatlar ofera spre inchiriere, la licitatie, o cladire in regim P 1E, in suprafata utila 245,22 mp, apartinand domeniului public al Orasului Murfatlar…

- Din ziua in care Austria a blocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen (8 decembrie 2022), autoritațile de la București și-au aratat revolta fața de refuzul Vienei. Au existat și acțiuni de boicotare a companiilor austriece prezente in țara noastra. Potrivit ANAF, dintre cele aproape 3.000 de firme…

- Președintele Romaniei participa joi, 5 ianuarie, la ședința de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii, unde o sa susțina o alocuțiune. Evenimentul are loc la Facultatea de Drept, de la Universitatea din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Din pacate am luat decizia sa ma indrept spre tunel. Nu era niciun semn ca era interzis. A fost ghinion. Dupa impact nu credeam ca va ieși cineva in viața. Am auzit strigate și plansete peste tot, eram șocat si incapabil sa reactionez. Din pacate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva. Daca…

- Zona Galați – Braila este a doua aglomerare urbana a țarii dupa București, cele doua orașe și localitațile din jurul lor avand in total aproape 600.000 de locuitori. Distanța de numai 15 km care desparte Galațiul și Braila a dus la o estompare a organizarii administrative, pentru galațeni și braileni…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, face o vizita de doua zile in Romania, iar luni se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si se va adresa Parlamentului. Marti, Metsola participa la un dialog cu tinerii, la Facultatea de Drept din Bucuresti, informeaza news.ro. Fii…