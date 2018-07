Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost implicat intr-un accident, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste, politistii gasind in masina acestuia doua plase cu bani,...

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite, marti, intr-un apartament din sudul Frantei. Dupa primele investigatii, ar fi vorba despre un caz de violenta in familie. Vecinii au anuntat pompierii, fiind...

- Șase albanezi au fost descoperiți aproape congelați intr-un TIR condus de un șofer roman, pe o șosea din Anglia. Oamenii au fost gasiți in urma unui control al Poliției. Șoferul, originar din...

- Descoperire șocanta intr-un sat din Timiș. Un taximetrist care fusese dat disparut de mai bine de o saptamana a fost gasit mort, la marginea unei paduri din apropierea localitații Sinersig, informeaza Observator. Din primele informații, ar fi vorba despre o crima, iar doi adolescenți sunt deja considerați…

- Peste 2.400 de cartuse de infanterie provenind din cel de-al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite in curtea unui centru de zi pentru copii din satul Manastioara, comuna Fitionesti, munitia fiind...

- Pe parcursul unui singur an au fost gasite trupurile a 345 de nou-nascuti, in orasul Karachi. Un procent de 99% dintre bebelusii morti erau fete, potrivit autoritatilor locale. Familiile pakistaneze recurg frecvent la astfel de atrocitati atunci cand se nasc fetite, si nu baieti, acestia fiind…

- O crima infioratoare a avut loc in Parcul Trandafirul din Resita. Potrivit Observator.tv, un batran a fost omorat in bataie cu o tabla de rummy.Din primele informatii doua persoane care jucau rummy in parc s au luat la harta din pricina jocului, ajungand sa se bata. Conflictul ar fi fost spontan, spun…

- Peste 300 de persoane, intre care aproximativ o suta de cetateni straini, au fost condamnate la moarte in Irak si multe altele la inchisoare pe viata pentru apartenenta la gruparea jihadista Statul islamic (IS), a declarat miercuri o sursa judiciara irakiana, relateaza AFP. Doua tribunale…