Descoperire şocantă a unei femei de serviciu într-o cameră de hotel Astazi, 12 noiembrie, in jurul orei 08:00, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-o camera a unui hotel, situat pe strada Mehadia din municipiul Timișoara, a fost gasita o persoana in stare de inconștiența. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, in camera […] The post Descoperire socanta a unei femei de serviciu intr-o camera de hotel appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un militar francez a fost gasit mort, duminica dimineața, intr-o camera de hotel din București. Barbatul ar fi fost injunghiat, conform primelor informații din ancheta. Militarul, de 41 de ani, era cazat la un hotel din nordul Capitalei, in zona Piața Presei. El a fost gasit de o camerista care venise…

- Joi seara, in jurul orei 19:00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 52 de ani, care locuiește intr-un apartament, situat pe strada Academician Sextil Pușcariu, din Timișoara, nu a mai fost vazuta de cateva zile. Ajunsi…

- Joi seara, in jurul orei 19:00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 52 de ani, care locuiește intr-un apartament, situat pe strada Academician Sextil Pușcariu, din Timișoara, nu a mai fost vazuta de cateva zile. Ajunsi…

- Polițiștii timișoreni au depistat in municipiul Timișoara un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus avand permisul de conducere suspendat și aflandu-se sub influența substanțelor psihoactive. A fost intocmit dosar penal. In data de 14 septembrie, in jurul orei 12:30, polițiștii Secției 2 Urbane…

- La data de 11 septembrie, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au reținut un barbat de 52 de ani banuit de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, la data de 11.09.2022, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Un tanar, de 21 de ani, din Timișoara, cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat ca a jefuit o batrana, a fost prins la furat intr-un supermarket din Timișoara, scrie Ziare.com. „In fapt, la data de 09.09.2022, politistii Sectiei 3 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la…

- Vineri, in jurul orei 10:50, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Bradul din Timișoara, un barbat s-ar fi sinucis. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, in apartament fiind…

- La data de 09.09.2022, in jurul orei 10:50, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Bradul din Timișoara, un barbat s-ar fi sinucis. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, in…