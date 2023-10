Stiri pe aceeasi tema

- Planete de dimensiunea lui Jupiter care orbiteaza singure in spațiu, fara acțiunea gravitaționala a unei stele, au fost descoperite cu ajutorul telescopului spațial James Webb, relateaza BBC. Astronomii spun ca ceea ce este intrigant in legatura cu aceste obiecte este ca ele par ca se mișca in „perechi”.…

- O misiune arheologica egipteana, germana si austriaca a descoperit in sudul Egiptului sute de vase de vin inchise si intacte, datand de acum 5.000 de ani, a anuntat duminica Ministerul Turismului si Antichitatilor de la Cairo, citat de agentia EFE."Vasele descoperite sunt de dimensiuni mari si se…

- Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai letale tipuri de cancer la om. Simptomele apar rareori la timp, astfel incat este adesea diagnosticat doar intr-un stadiu avansat, ceea ce inseamna ca prognosticul si ratele de supravietuire sunt slabe. Combinat cu factorii legati de stilul de viata, se…

- Ramasite a cel puțin 13 oameni au fost gasite in frigidere, in Mexic, intr-o regiune afectata de violente legate de traficul cu droguri, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP. Aceste ramasite umane au fost gasite in saci, in wekend, la Poza Rica, in apropiere de Veracruz (est). „Sase persoane…

- Fosilele celor mai vechi exemplare de meduze inotatoare, care au trait in oceanele Pamantului in urma cu 505 milioane de ani, au fost descoperite in Munții Stancoși Canadieni. Cercetatorii au descoperit 182 de fosile incapsulate in roca faimosului sit de fosile Burgess Shale, informeaza CNN.

- Cercetatorii au observat cum bucați de metal se fisureaza și se refac fara intervenție umana, rasturnand teorii științifice fundamentale. Daca acest fenomen poate fi exploatat, ar putea declanșa o revoluție in inginerie, creand motoare, poduri și avioane care se vindeca singure, devenind astfel mai…