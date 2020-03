Stiri pe aceeasi tema

- Un fost Secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a aflat in incompatibilitate, timp de un an si jumatate, el exercitand si functia de director executiv adjunct in cadrul Directiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism din cadrul…

- Fostul secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Alin Chirila, a fost gasit incompatibil, a anuntat marti, 3 martie a.c., Agentia Nationala de Integritate.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Alin Virgil Chirila, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, s-a aflat in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat remis marti, Agentia Nationala de Integritate…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 9 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:1. HEGEDUS FERENC, Consilier Local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Targu Secuiesc,…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a trei medici cu functii de conducere - directorul unui spital din Iasi, managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Arges, dar...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins apelul facut de primarul din Criciova, Cristian Catana, la o decizie a ANI prin care era declarat in incompatibilitate. Sentinta dictata la mijlocul lunii noiembrie a ajuns in sfarsit la Prefectura Timis, astfel ca locuitorii comunei Criciova vor fi condusi,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu ii acuza pe doi medici clujeni de faptul ca ar incalca legea referitoare la conflictul de interese si incompatibilitate si a depus in acest sens, joi, o sesizare la Agentia Nationala pentru Integritate (ANI). El ii acuza si pe presedintele PNL Cluj, europarlamentarul…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 4 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:1. TORPENYI FRANCISC ALBERT, Consilier Local in cadrul Consiliului Local Dej, Județul Cluj - INCOMPATIBILITATE…