Descoperire macabră. O femeie, găsită moartă într-un apartament din București. Era învelită într-un sac din plastic Descoperire macabra in capitala. Cadavrul unei femei a fost gasit intr-un apartament din Sectorul 4 in București. Descoperirea macabra a fost facuta sambata, chiar de proprietarul apartamentului. Corpul neinsuflețit, care se afla intr-o stare avansata de descompunere, a fost gasit invelit intr-un sac din plastic. Cadavrul din dormeza Cadavrul femeii a fost gasit de proprietarul apartamentului din Sectorul 4 al Capitalei, sambata, dupa ce acesta a sunat la numarul de urgența 112. Polițiștii Secției 16 din cadrul Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, insoțiți de un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit in locuinta unde statea cu chirie. Chiar proprietarul ar fi fost cel care a sunat la 112 si a alertat politia, dupa ce i-a vazut cadavrul aflat in stare de descompunere.

- Sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința din sectorul 4 se afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei. Potrivit…

- Sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința din sectorul 4 se afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei. Potrivit…

- Incidentul s-a produs luni, 15 mai, in Sectorul 1 al Capitalei, iar politistii si procurorii fac cercetari in acest caz.„La data de 15 mai, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca un barbat s-ar fi precipitat de pe un imobil,…

- Un politist pensionar afost gasit mort in casa. Cadavrul a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6. Se pare ca fostul politist s-ar fi sinucis, scrie News.ro. ”Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca…

- Cadavrul unui politist pensionar a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti si procurori. ”La data de 9 mai 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, luni, in raul Dambovita, an zona Sectorului 3 din Bucuresti, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. "La data 27 martie a.c., in jurul orei 17.40, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 au fost sesizati, prin apel 112,…

- Descoperirea a fost facuta luni seara, 27 martie, in raul Dambovița, pe Splaiul Unirii din București. Cadavrul unui barbat a fost observat de trecatori, care au alertat poliția. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, polițiștii au fost sesizați in jurul orei 17.40, prin apel 112, cu…