Descoperire macabră în Myanmar: zeci de persoane, printre care femei şi copii, au fost găsite calcinate în mașini Ramasitele a circa 30 de persoane, printre care femei si copii, au fost descoperite calcinate in vehicule sambata, in Myanmar, potrivit unui responsabil al rebelilor si unei organizatii nonguvernamentale, care au acuzat junta militara ca i-a omorat pe acesti oameni, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Sambata, fotografii au fost difuzate pe mass-media sociale, in care se puteau vedea doua camioane si un autoturism incendiate pe un drum din cantonul Hpruso, in statul Kayah (est), cu trupuri in interior. Un responsabil al rebeliunii, Fortele de Aparare a Poporului (PDF), care se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

