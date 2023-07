Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 73 de ani a fost descoperita azi, in comuna Manastireni, langa Huedin, fiind cel mai probabil victima unei agresiuni. Femeia decedata prezenta lovituri in zona capului. ”In data de 8 iulie a.c., in jurul orei 13.50, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, o persoana a sesizat,…

- O femeie de 73 de ani a fost descoperita azi, in comuna Manastireni, langa Huedin, fiind cel mai probabil victima unei agresiuni. Femeia decedata prezenta lovituri in zona capului. ”In data de 8 iulie a.c., in jurul orei 13.50, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, o persoana a sesizat,…

- O femeie a fost gasita decedata in cada de baie din propria locuința la Cluj-Napoca. Incidentul s-a petrecut pe strada Aurel Suciu din municipiu. Victima are 72 de ani și nu mai raspundea la telefon. Autoritațile au fost alertate de o ruda a proprietarei locuinței care banuia ca s-a intamplat ceva…

- Ieri, 21 iunie, la ora 16.23, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați de catre un barbat de 44 de ani din Budești, despre faptul ca tatal sau nu respecta ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști pe numele sau. La fața locului, a fost identificata persoana banuita de comiterea faptei ca…

- Un barbat care pescuia in Siret nu va uita prea curand patania macabra pe care a avut-o in toiul noptii, intr-un sat din Neamt. A scos la mal nu vreo captura impresionanta, ci un cadavru uman

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Primaria comunei Tureni a anunțat astazi ca in perioada 4-13 Mai 2023, SC Transavia SRL va efectua tratamente fitosanitare pentru cultura de porumb de la Ferma 11 din Aiton. Se vor folosi urmatoarele substanțe: – ISOXAFLUTOL + TIENCARBAZON METIL + CIPROSULFAMIDE – GLIFOSAT ACID Deasemenea, la cultura…

- Consiliul Județean Cluj intenționeaza sa modernizeze drumul județean care face legatura intre localitatea Tureni și varianta de ocolire a municipiului Cluj-Napoca (centura Valcele-Apahida), pentru porțiunea de circa 17 km urmand a se plati circa 38 de milioane de euro. „Consiliul Județean Cluj deruleaza…