- Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-o punga, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Poliția a deschis o ancheta Potrivit expressdebanat.ro, trupul fetitei…

- Tragedie in București! O femeie, in varsta de 53 de ani a murit dupa ce a fost muscata de un caine de talie mare. Un apel la 112 anunța faptul ca, in curtea unui imobil din Sectorul 3 se afla o femeie care este muscata de un caine. La momentul sosirii echipajelor de urgența, femeia era in stare de inconstienta,…

- Cadavrul unei tinere de 16 ani a fost gasit in gradina locuinței sale, din comuna Bogdanești , parțial carbonizat. Trupul neinsuflețit al fetei ar fi fost gasit chiar de familia acesteia, in jurul orei 06.30, in gradina locuinței, aflata in din comuna Bogdanești. Cadavrul minorei a fost transportat…

- Un tanar de 25 de ani a fost gasit fara viata, zdrobit pe trotuar, in spatele unei cladiri de birouri din sectorul 1 din Bucuresti. La numai cateva minute dupa ce luase masa in restaurantul situat la etajul 25 al unei cladiri de birouri, un tanar a fost gasit mort. Se pare ca ultima oara a fost vazut…

- Totul ar fi pornit din cauza geloziei. Femeia, in varsta de 33 de ani, i-ar fi aratat concubinului o fotografie cu fostul sau iubit pe telefonul mobil, relateaza Realitatea PLUS. Acesta s-ar fi enervat și ar fi inceput sa o loveasca de mai multe ori cu un cuțit.In momentul comiterii crimei, in apartament…