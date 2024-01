Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori de la Institutul Hubrecht din Olanda au produs primul model organoid al conjunctivei umane, tesutul implicat in producerea lacrimilor. Cu ajutorul noului model, cercetatorii au descoperit un nou tip de celule in acest tesut - celule „tuft / smoc” - și intrevad deja o serie de aplicabilitați…

- Cercetatorii au anunțat despre o descoperire șocanta - pe cinci continente au fost gasite pietre alcatuite din plastic. Noile pietre sint o combinație uimitoare de minerale și polimeri de plastic, formați din deșeuri create de oameni și presați impreuna. Se pare ca pietrele din plastic au fost gasite…

- Accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze ale hemiplegiei si ale handicapului motor. Oamenii de stiinta se asteapta ca tehnologia emergenta de interfata creier-computer sa realizeze reglarea comportamentului de ardere a neuronilor, a functiei sinaptice si a circuitului nervos al…

- Israelul, descoperire epocala: arheologii au gasit dovezi ale producerii de arme in masa in urma cu 7.200 de aniArheologii israelieni au descoperit dovezi ale unei productii de arme de razboi pe scara larga in aceasta regiune a lumii, care dateaza din urma cu 7.200 de ani, a anuntat intr-un comunicat…

- Scrisoarea si algoritmul de inteligenta artificiala au fost evolutii cheie inainte de inlaturarea lui Altman de catre Consiliul de Administratie, au spus cele doua surse. Sursele Reuters au spus ca scrisoarea a fost un factor dintr-o lista mai lunga de nemultumiri ale Consiliului de Administratie care…

- La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii europeni urmarind durata de viata a apicultorilor, mari consumatori de miere, cu o durata de viata mai mare decat semenii lor, scrie Click!. Alimentul-medicament: Ce se intampla in corpul tau daca mananci miere in fiecare zi? Analizand acest aspect, specialistii…

- Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din California și Instituția oceanografica Woods Hole (WHOI) au facut o descoperire care confirma scurgerea nucleului Pamintului. Cercetatorii au descoperit niveluri neobișnuit de ridicate ale izotopului de heliu in fluxurile de lava de pe insula Baffin…

- Un nou studiu, condus de cercetatorii de la Universitatea Curtin, a dezvaluit dovezi care arunca o lumina noua asupra formarii primelor continente ale Pamantului. Aceste descoperiri contrazic teoriile anterioare, care susțineau ca continentele inițiale s-au format prin subducție intr-un context de tectonica…