- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi, a anunțat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters,…

- Din anii '50 nu au mai avut loc sapaturi arheologice pe Dealul Pustiosu din Hunedoara, apropiat de Sarmizegetusa Regia. Aici au fost descoperite ramașițele unor construcții care starnit controverse.

- O descoperire macabra a fost facuta intr-o chilie de la seculara Manastire Sihastria, din muntii Neamtului. Un barbat decedase acolo de cateva zile, politistii deschizand o ancheta penala

- Oseminte care par a fi de natura umana au fost gasite in centrul municipiului Deva, in timpul unor lucrari de amenajare a domeniului public, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, transmite Agerpres.Conform sursei citate, osemintele urmeaza fi expertizate de medicii legisti.…

- Ciclonul mediteranean face prapad in Romania. La munte este iarna veritabila, cu ninsori abundente și vant puternic. In aceste condiții, domeniul schiabil din stațiunea Sinaia a fost inchis, iar in județul Hunedoara, salvamontiștii avertizeaza asupra riscului ridicat de avalanșa.

- Salvamontistii din judetul Hunedoara au avertizat, marti, asupra pericolului de avalansa iminent aparut in masivele Parang, Retezat si Godeanu, in urma ninsorilor care au cazut in aceste zone, in ultimele 24 de ore.

- Un incendiu care a mistuit in urma cu trei ani fosta școala de ucenici a uzinelor din Hunedoara a transformat-o intr-o cladire fantoma. Ea se afla in vecinatatea Castelului Corvinilor, astfel ca a starnit imaginația localnicilor

- Covoarele de ghiocei acopera locuri intinse din Sarmizegetusa Regia (Hunedoara), oferind calatorilor o priveliște spectaculoasa la inceput de primavara. Locul este o incantare, o respirație, incarcator de frumos și energie.