Descoperire: Au apărut regate uitate (VIDEO) In mijlocul desertului arid si a muntilor din regiunea Al Ula, situata in nord-vestul Arabiei Saudite, arheologii lucreaza la excavarea vestigiilor regatelor antice Dadan si Lihyan. O echipa formata din arheologi francezi si sauditi face in prezent sapaturi la cinci situri din apropiere, pentru a descoperii vestigii ale civilizatiilor dadanita si lihyanita, importante puteri regionale care au inflorit in urma cu circa 2.000 de ani. Potrivit Reuters, Al Ula, o populara destinatie turistica de la inaugurarea sa in 2019, este in principal cunoscuta pentru mormintele maiestuoase de la Madain Saleh,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

