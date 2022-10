Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena nascuta la Targoviște a luat decizia de a se muta din Romania in unul intre cele mai scumpe locuri din lume, alaturi de Ion Ion Țiriac. Sori nu-și dorește Post-ul Sorana Cirstea pleaca din Romania. Acum se poate antrena oricand apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ce salariu ia lunar un excavatorist de carbune? In anii de dinainte de Revoluția din 1989, in zonele idnsutrial-miniere din Romania lucrau sute, poate mii de oameni. Astazi, cu aproape toate exploatarile inchise, au mai ramas o mana de oameni care lucreaza aici. Cei ramași trebuie sa le faca cam pe…

- „Nu cred ca in Romania vom avea o criza a alimentelor. Vom avea o creștere a prețurilor. Pentru romani nu trebuie sa apara așa semne de intrebare, nu vom raționaliza alimentele, dar Guvernul trebuie sa se straduiasca sa țina prețurile la un nivel pe care romanii și-l pot permite”, a spus Klaus Iohannis.Intrebat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, la la Gala #RePatriotInspira, Editia a V-a, ca unul dintre obiectivele si prioritatile Guvernului, este acela de a determina cat mai multi romani de peste hotare sa revina in tara si a explciat ca Executivul a avut o serie de programe in acest sens, multe dintre ele…

- In aceasta iarna se implinesc 33 de ani de la evenimentele din ’89. Ca participant la Revoluția devenita ulterior „loviluție“ am simțit nazuința oamenilor de atunci la un trai mai bun, la vise noi, la calatorii in afara granițelor… Lucruri total straine pana atunci. Nemaivorbind de tristețea iernilor…

- Cetațenii elvețieni sunt in alerta dupa un apel al autoritaților naționale, care anticipeaza posibile penurii energetice. Apelul vine in contextul perspectivei reale ca Moscova sa intrerupa, la iarna, gazul in Europa, sau sa-l scumpeasca la nivelul la care aceasta resursa devine prohibitiva. Werner…

- 90% din banii incasați din polițele RCA ale Euroins pleaca in afara țarii, susține Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania. Totodata, potrivit raportului European Insurance Overview, din 2021, societațile de asigurare din Romania au cele mai mari cheltuieli de administrare,…

- Romanii care au refuzat sau nu au stiut sa completeze formularele de recenzare la Recensamantul populatiei si locuintelor, nu vor mai fi amendati pana la urma, anunța șeful INS . In cele din urma, INS a precizat ca romanii care nu s-au recenzat, din diverse motive, nu vor fi amendați. Inițial, autoritațile…