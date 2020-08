Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de cultura si odihna „Biruinta” Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, ideea fondarii parcului apartine celebrului arhitect A. Sciusev, care a vizitat Tiraspolul dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parcul a fost inființat in anul 1947 pe teritoriul fostei livezi de fructe si pomusoare, situata…

- Baltiul este cel de-al treilea oras mare din Republica Moldova, dupa Chișinau si Tiraspol. Numarul locuitorilor este de circa 149 de mii. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, asezarea de pe teritoriul Baltiului modern este descrisa in documentele istorice incepind cu anul 1421, care este considerat…

- Taraclia este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Taraclia. Amplasat in sudul Republicii Moldova, pe partea stinga a riului Lunguta este situat la o distanța de 161 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2002, populatia orasului Taraclia constituie 13756…

- La extrema nord-vestica a Republicii Moldova, in orașelul Lipcani (fondat in anul 1699, 5,5 mii locuitori), situat la granița cu Romania și Ucraina se afla una dintre cele mai interesante mosii cu conac din țara si cu parcul ce-l inconjoara. In prezent acesta este Parcul Orașenesc Lipcani. Dupa cum…

- Un riulet de la nordul tarii ‒ Larga curge prin raionul Briceni al Republicii Moldova. Riul Larga ‒ afluent de stinga al Prutului. Izvoraste linga satul Larga. Lungimea fluviului ‒ 25 km, suprafata bazinului ‒ 117 de km². Estuarul ‒ intre satele Sirauti si Slobozia-Sirauti. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- Rautul este cel mai mare fluviu intern al Republicii Moldova si unul din cele mai vechi, alaturi de Nistru si Prut, virsta acestor riuri numara milioane de ani. Riul Raut este afluentul drept al Nistrului. Lungimea − 286 km. Suprafata bazinului − 7760 km². Latimea medie a albiei riului − 30 m. Latimea…

- Sputnik Moldova, finanțata de guvernul rus și devenita un instrument al propagandei mediatice oficiale, ar avea o lista cu persoane „indezirabile” pentru apariția în textele publicate pe site sau în emisiunile difuzate de postul lor de radio, acuza un ziarist moldovean care…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Potrivit unui raport al Biroului National de Statistica, in primul trimestru al anului castigul mediu lunar brut a fost de peste 7 mii 600 de lei, cu 10,3 la suta mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar in scadere cu 2,3% fata de sfarșitul anului 2019. …