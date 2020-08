Descoperă Moldova: Onești – un sat din nordul Moldovei Onesti este un sat din cadrul comunei Zabriceni, raionul Edinet. Satul este situat la o distanța de 14 km de orașul Edineț și la 9 km de stația de cale ferata Bratușeni. Conform datelor recensamintului din anul 2004, populatia satului constituia 1196 de oameni. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, prima atestare documentara a satului Onești din ținutul Hotin dateaza din 7 martie 1528. La acea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

