Descoperă Moldova: Glodeni – vatră de istorie Zona in care este amplasat orasul Glodeni a fost populata de oameni din timpuri indepartate. La sud de locația actuala a orasului arheologii au descoperit o vatra a unei asezari umane din epoca eneolitica. Locuitorii acesteia se ocupau cu agricultura, confecționau unelte din piatra, din oase de animale si din lemn, se indeletniceau cu olaritul. Vasele de ceramica confecționate de acestia erau infr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii timiseni au facut noi descoperiri in situl arheologic de la Susani. Arheologii Muzeului National al Banatului, impreuna cu specialistii de la Directia Judeteana de Cultura, Muzeul de Istorie si Etnografie din Lugoj si Universitatea de Vest din Timisoara au descoperit doua morminte de incineratie,…

- Arheologii Muzeului National al Banatului, impreuna cu specialistii de la Directia Judeteana de Cultura, Muzeul de Istorie si Etnografie din Lugoj si Universitatea de Vest din Timisoara au descoperit doua morminte de incineratie cu vase cu cenusa umana, din perioada anului 1400 i.CH, potrivit news.ro.”Vasele…

- Acest loc minunat se afla in preajma satului Balatina din raionul Glodeni, in padurea de stejari din lunca riului Prut si este parte componenta a unei rezervatii mari „Padurea domneasca”, suprafata totala a caruia depaseste 6 mii de hectare. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, suprafata padurii de…

- De ani buni nu au canalizare. Cu aceasta problema se confrunta localnicii unui sector nou al orasului Vatra, din municipiul Chisinau. La sfirsitul lui 2019 au inceput lucrarile la sistemul de canalizare, dar au fost stopate din lipsa de bani, iar acum nu pot fi reluate din cauza pandemiei, transmite…

- Manastirea „Adormirea Maicii Domnului” din Calarașeuca este situata in rezervatia naturala Calarasovca, la 5-6 km de orasul Otaci si include malul drept abrupt al riului Nistru si ripa de la Calarasovca cu adincimea de 150 m. Manastirea este situata la iesirea din defileu si este imprejmuita din 3 parti…

- Satul Cobani, raionul Glodeni este situat la est de centrul raional, orasul Glodeni si la 17 km de el si la 204 km de Chișinau. Oficial, se considera ca satul a fost infiintat in anul 1702, dar trebuie sa mentionam ca locuitorii, care l-au fondat s-au mutat aici din alt sat, Zubreuti, redenumit apoi…

- In aceasta perioada pandemica cel mai bun slogan pentru turiști din Republica Moldova ar fi: „Descopera Moldova” și „Stai Acasa”. Declarația aparține secretarului de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Eugen Revenco, facuta la dezbaterile publice cu tema: „Circulația…

- Reciful de toltre Stinca Mare este cea mai sudica dintre acelea, care se afla in Moldova si se intinde din coltul de nord-est al tarii spre sud-vest pina la coasta Prutului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, anume in regiunile din preajma Prutului in raioane precum Briceni, Riscani, Edinet si Glodeni…