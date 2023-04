Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile și frigul nu sunt neobișnuite pentru luna aprilie, iar viscolul, deși un fenomen extrem rar intalnit in sezonul de primavara, poata aparea odata la cațiva ani, arata Bogdan Antonescu, climatolog, specialist in impactul fenomenelor meteorologice extreme, intr-un articol Infoclima. Regiunea…

- Astazi, 4 aprilie 2023, polițiștii din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri cu atribuții pe linia poliției judiciare, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R., pun in executare 100 de mandate de percheziție…

- Roboțelul Pepper aduce un plus de distracție ințelegerii termenului de educație financiara in școlile romanești. In perioada martie-iunie 2023, Pepper va vizita școlile din șapte județe din Romania, familiarizandu-i pe elevi cu ideea de educație și concepte financiare importante. Primul oraș in care…

- Banca Comerciala Romana, impreuna cu Asociatia Fab Lab Iasi si Asociatia EduPedu, au demarat turneul national alaturi de robotelul Pepper, cu o serie de evenimente de educatie financiara, ce vor avea loc in scolile din sapte judete din Romania.Potrivit unui comunicat al BCR, turneul va avea loc in…

- HR Club, asociația profesioniștilor in resurse umane, lanseaza platforma Joblandia, care faciliteaza accesul tinerilor la vizite in companii, mentorat, oportunitați de angajare, invațare și acces direct la medii de munca. Astfel, in perioada martie - iunie 2023, in timpul programului Școala Altfel,…

- Inspire organizeaza in perioada 28 februarie – 29 martie, intre orele 10:00-18:00, o noua ediție a evenimentului BuzzCamp. Proiectul este dedicat dezvoltarii personale, recrutarii specializate și orientarii in cariera pentru studenți, masteranzi și absolvenți. Este cel mai longeviv eveniment din Romania…

- Cel mai important ziar economic al tarii, Ziarul Financiar, deschidea editia din 17 ianuarie cu un titlu demn de „Scanteia": „Cu toata forta inainte. Moldova este cuprinsa de febra Autostrazii 7". Continuarea e si mai si: „legarea de Bucuresti va accelera dezvoltarea regiunii si va creste puterea economica…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2 grade s-a produs la ora 10:43, in Transilvania, Cluj. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la o adancimede 6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60 km N de Cluj-Napoca, 147 km E de Oradea, 166 km N de Sibiu,…