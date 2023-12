Descompunerea morală: politica românească în derapajul etern al crizei morale Politica romaneasca, presupusa a fi pivotul democrației și promotorul bunastarii publice, a devenit un tablou dezolant al crizei morale. Ceea ce ar fi trebuit sa fie un motor al progresului și al reprezentarii cetațenești s-a transformat intr-o cutie cu maimuțe care au invațat pe de rost cateva cuvinte ceva mai deștepte: oportunism, traseism și corupție. Maimuțele cu cravate Armani manjesc toți pereții cu aceste noțiuni devenite parte a unui bagaj lexical altminteri saracuț. Și lasa perplexa o națiune chinuita de stigmatele propriilor lideri. Nenumarate figuri politice promițatoare iși croiesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

