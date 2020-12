Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a doua persoane, pentru savarsirea infractiunii de efectuare substante cu efecte psihoactive, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis vineri de catre DIICOT, cei doi au comercializat,…

- Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a doua persoane, pentru savarsirea infractiunii de efectuare substante cu efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat de presa transmis vineri de catre DIICOT, cei doi au comercializat, in perioada august 2018…

- Șapte percheziții au avut loc, joi, in trei localitați din județul Sibiu, unde polițiștii și procurorii DIICOT aveau informații ca locuiesc persoane care vand substanțe psihoactive. Tranzacțiile se faceau la domiciliul dealer-ilor sau pe strada. Polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalitații…

- 18 persoane au fost duse la audieri, in urma a 23 de percheziții, in județele Timiș și Arad, in cadrul unei acțiuni desfașurate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT Arad, potrivit Poliției Romane. Actiunea a vizat destructurarea unei grupari infracționale, implicata…

- Procurorii DIICOT Arad impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Arad au efectuat, marti, 23 de perchezitii in judetele Arad si Timis la domiciliile unor persoane banuite ca s-ar ocupa cu traficul de droguri de risc. Potrivit DIICOT,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Alba Iulia, au efectuat, in aceasta dimineața, 10 percheziții domiciliare, in județul Alba, in cadrul unei acțiuni pentru combaterea traficului de droguri de risc. La data de 6 octombrie 2020, polițiștii…

- Polițiștii au confiscat peste o jumatate de kilogram de canabil, 222 de grame de substanțe psihoactive, laptopuri, telefoane, bani și un pistol airsoft de la suspecți de trafic de droguri din Cluj și Hunedoara, in urma perchezițiilor domiciliare.„La data de 23 iulie 2020, polițiștii Brigazii…

- La data de 22 septembrie 2020, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iasi, efectueaza 6 perchezitii, in judetele Iasi si Suceava. Activitatile se desfasoara pentru documentarea activitatii infractionale a unor persoane…