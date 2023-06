Descinderi DGA la locuintele unor politisti suspectati de fapte de coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Lucratori din cadrul structurilor subordonate Directiei Generale Anticoruptie (DGA) au efectuat, miercuri, sase perchezitii domiciliare, la domiciliul unor suspecti, agenti de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, la sediul si puncte de lucru ale unei societati comerciale…

- Doi copii au fost batuți, in luna martie, in Mogoșoaia, de catre un adolesecent, care le-a solicitat ”taxa pentru traversarea soselei”, potrivit unor imagini publicate pe Facebook. Poliția a transmis miercuri ca a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, informeaza News.ro.”Poliția Romana…

- Politistii din Ilfov au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca doi adolescenti au fost agresati de un al treilea, intr-un parc din Mogosoaia. Incidentul a fost filmat, imaginile ajungand pe retelele de socializare. In imaginile postate pe Facebook se vede cum un adolescent…

- Peste 2.000 de monede antice, dar si bunuri arheologice, precum fibule romane, varfuri de lance, susceptibile a face parte din Patrimoniul Cultural National, au fost confiscate de politisti in urma a 23 de perchezitii realizate in cinci judete si municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- La data de 15 mai a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, in colaborare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta ndash; Serviciul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Politistii din Ilfov l-au retinut, sambata, pentru 24 de ore pe barbatul care si-a sechestrat, timp de peste 24 de ore, fetita de cinci ani, intr-o locuinta din Chiajna, eliberand-o dupa negocieri si interventii ale autoritatilor. El este cercetat pentru infractiuni de lipsire de libertate, amenintare…

- Avand in vedere evenimentul sesizat cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata de catre sot si alungata din locuinta, acesta baricandandu se impreuna cu fiica minora, de 5 ani, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov transmite ca la data de 6…

- Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravița, au pus in executare in aceasta dimineața șapte mandate de percheziție domiciliara, in județele Caraș-Severin,…