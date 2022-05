Descindere a Poliției la Primăria Timișoara Miercuri dimineața, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Timiș au descins la Primaria Timișoara. Surse din cadrul IPJ Timiș spun ca polițiștii de la economic cerceteaza cazuri de concursuri trucate pentru ocuparea de funcții publice. Nu este prima data cand in spațiul public transpar (in ciuda cortinei de fier ridicate de actuala conducere a primariei) informații despre ocuparea in mod suspect a posturilor de catre oameni aparținand unei grupari de interese. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

