Deschideți porțile școlilor și universităților sau România va sărăci! 1 miliard de copii, pe intreaga planeta, au fost (și unii mai sunt ținuți) in afara școlii. Experimentul școlii in pandemie va reduce, la nivel global, viața școlara medie ajustata de la 7,9 ani/persoana la 7,3 ani/persoana, adica vom pierde cam 7,5% din cunoștințele necesare unui nou absolvent de școala. Inchiderea școlilor pentru trei luni va aduce fiecarui viitor absolvent o pierdere de 355 de dolari din salariul anual. Daca inchiderea va dura cinci luni, viitorul angajat va pierde 872 de dolari, iar daca vom sta departe de școala șapte luni, pierderea anuala de salariu va ajunge la 1408 dolari.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

