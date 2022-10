Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Rotary Iasi Curtea Domneasca demareaza o noua sesiune de inscrieri pentru programul de burse Rotary ACADEMICA. Proiectul se adreseaza elevilor din ultimul an de liceu si studentilor (anul 1 si 2 de facultate), cu situatie financiara modesta, care doresc sa urmeze sau urmeaza deja cursurile unei…

- In aceste zile, institutiile de invatamant superior din Romania au programate festivitatile de deschidere a noului an universitar. Pentru Iasi, aceasta perioada este una cu o incarcatura emotionala deosebita. Incep cursurile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi",…

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" este prima institutie de invatamant superior din Iasi care va incepe cazare studentilor chiar de astazi, joi, 15 septembrie, intregul proces finalizandu-se pana duminica, 18 septembrie, cand toti studentii care nu locuiesc in municipiu si doresc…

- Universitatile din Iasi intra in faza finala a concursului de admitere pentru anul universitar 2022 – 2023. Luni, 18 iulie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" vom avea situatia finala a numarului de candidati, in timp ce Universitatea Tehnica…

- Anul 2020 a fost cel mai secetos an din ultimul secol in Romania și Europa de Est, explica prof. dr. Gerard Jitareanu, rectorul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, pentru Libertatea. Insa 2022 are mari șanse sa-l depașeasca, fiindca precipitațiile care au cazut pana acum sunt…

- Facultatea de Medicina Veterinara a Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) anunța deschiderea bancii de sange și a centrului de transfuzii veterinar in cadrul Spitalului clinic pentru animale de companie. Pentru toți cei care doresc sa beneficieze de serviciile bancii…

- Targul Producatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est „Iasul in bucate traditionale, ecologice, montane" este in plina desfasurare in Parcul Expozitiei din Copou. Sunt prezenti aproape 40 de producatori din toate cele sase judete din Nord-Estul tarii din domeniile patiseriei, produselor lactate,…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a decis organizarea unei sesiuni suplimentare de admitere la masterat, pentru perioada 7 – 21 iulie, urmand ca interviul sa fie susținut pe data de 22 iulie. Candidații au posibilitatea de a se inscrie atat la sediul facultaților…