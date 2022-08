Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA Joe Biden, aflat in campanie pentru Partidul Democrat inainte de alegerile legislative din noiembrie, a declarat joi ca cei mai virulenti republicani au o ideologie asemanatoare "semifascismului", relateaza AFP.

In timpul unui interviu acordat televiziunii Globo, președintele brazilian Jair Bolsonaro a fost surprins cu notițe scrise pe mana, pentru a nu uita sa menționeze anumite subiecte.

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a luat la harta cu un youtuber care l-a insultat, joi, in capitala Brasilia, potrivit unei inregistrari video difuzate de postul de stiri brazilian Globo, transmite CNN.

Politia federala braziliana l-a acuzat, miercuri, pe presedintele Jair Bolsonaro ca a descurajat folosirea mastilor in timpul pandemiei si ca a sugerat in mod fals ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 risca sa contracteze SIDA, transmite Reuters, scrie news.ro.

Presedintele brazilian de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro, si-a lansat duminica aceasta candidatura pentru alegerile prezidentiale din octombrie, in cursul unui miting la Rio de Janeiro, criticand din nou Curtea Suprema si pe adversarul sau in frunte in sondaje, fostul presedinte de stanga Lula da

Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost nominalizat oficial joi de formatiunea sa politica, Partidul Muncitorilor (PT), pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2 octombrie impotriva actualului detinator al functiei, Jair Bolsonaro, intr-un scrutin care se anunta cel mai

Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva isi mentine avantajul fata de actualul sef de stat de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, ceea ce i-ar putea permite sa castige alegerile prezidentiale din octombrie inca din primul tur, potrivit unui sondaj publicat joi, informeaza vineri AFP preluat

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca s-a saturat ca la orice discuție in cadrul coaliției sa apara "tot felul de tiriflici (om neinsemnat n.r.)" care contesta masurile economice ale PSD și modul in care se dorește schimbarea Codului Fiscal.