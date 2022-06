Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal in PNL Timiș de data aceasta cel intrat in atenția conducerii filialei fiind primarul din Lugoj, Claudiu Buciu, unul dintre cei mai vocali contestatari ai lui Alin Nica. Printr-un comunicat de presa, in aceasta dimineața, liberalii au anunțat ca ”Biroul Permanent Judetean (BPJ) al organizatiei…

- Decizia primarului de Lugoj, de a inchide Casa de Cultura, dar și Școala de Arte și o galerie de arte din municipiul de pe Timiș nu putea trece nevazuta. Inclusiv pentru conducerea județeana a Partidului Național Liberal, formațiune sub sigla caruia a caștigat Claudiu Buciu conducerea Lugojului. In…

- Consilierii lugojeni au aprobat proiectele de hotarari, inițiate de primarul Claudiu Buciu, privind desființarea mai multor servicii publice și instituții de cultura din Lugoj. Astfel, incepand cu data de 1 septembrie 2022, se vor desființa: Casa de Cultura a Municipiului Lugoj; Școala…

- Companiile care se ocupa de cele mai mari proiecte de infrastructura din zona județului Timiș au primit toate certificate negative intermediare din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pe lista celor care nu iși fac treaba cum trebuie au fost incluși constructorii Centurii…

- Organizatorii Embargo Fest, manifestare ajunsa la a treia editie si la care va canta legendarul Goran Bregovici, anunta ca au fost sabotati de CJ Timis, care le-a alocat doar 30.000 de lei pentru acest proiect. Institutia condusa de Alin Nica a alocat in acest an 5,6 milioane de lei pentru 250 de proiecte…

- Proasta administratie a judetului si a orasului sunt evidente pentru fiecare cetatean, care zi de zi gaseste tot mai multe motive sa fie nemultumiti de ce „performante” reusesc sefii PNL si USR in Timis. Seful PSD, Alfred Simonis subliniaza evidentul: ”Vreau sa vorbesc despre lipsa performanței la nivelul…

- Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca perchezitiile au loc sediul Primariei din Timisoara intr-un dosar in care se investigheaza situatia lipsei achizitionarii certificatelor pentru emisiile de gaze de sera de catre Colterm SA.Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din…

- Tribunalul le-a dat dreptate acestora si a anulat autorizatia de construire. Constructia se ridica langa spitalul privat Elytis, din zona Garii, chiar de patronul acestuia. Construirea unui bloc langa spitalul privat Elytis a fost blocata de vecini. Magistratii Tribunalului le-au dat dreptate acestora…