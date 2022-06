Deputatul „Saorma” (PSD) apara cresterile salariale pentru demnitari: „Este si un mod de a lupta impotriva coruptiei”

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Adrian Solomon (PSD), presedinte in comisia de munca a Camerei Deputatilor, a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre majorarile salariale votate recent de plen, ca sunt ”si un mod de a lupta impotriva coruptiei”. El a tinut sa precizeze ca majorarea salariilor…

- Parlamentarii au adoptat un proiect de lege prin care sunt majorate indemnizațiile tuturor demnitarilor, de la subprefecți la președintele Romaniei, desi salariile acestora erau inghetate prin Legea salarizarii. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut miercuri ca a fost o „decizie pur tehnica” și ca…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va lua o decizie in coaliție referitoare la majorarea salariilor demnitarilor, in cazul in care legea aprobata ieri de Camera Deputatilor va fi promulgata. Mai exact, a aratat ca se va da o Ordonanța…

- ”Cu certitudine, astazi in coalitie vom lua decizia, daca legea va trecede Curtea Constitutionala, se va proroga termenul de aplicare pentru demnitari”, a spus presedintele PSD. Despre modificarea facuta in Camera Deputatilor, prin includerea si a salariilor demnitarilor in aceasta majorare salariala,…

- Deputatul Cristian Seidler (USR), membru in comisia de munca din Camera Deputatilor, a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca in Parlament a trecut un proiect de lege prin care toti demnitarii, de la prefect la presedintele Romaniei primesc intre 880 de lei si 1.410 lei brut…

- Cristian Paun profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre intentia Guvernului de a da OUG pentru specula ca ii transmite ministrului Finantelor, Adrian Caciu, ca speculam in fiecare clipa a existentei…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cere Guvernului sa vina rapid cu o Ordonanța de Urgența prin care sa clarifice situația angajaților romani de la companii cu acționariat rusesc. Ciolacu arata ca angajații romani au ajuns sa sufere, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei.…