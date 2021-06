Deputatul PSD, Gheorghe Șimon: Natalitatea în România trebuie încurajată nu doar prin prelungirea concediului de maternitate sau cuantumul alocației pentru copii! PSD pune accentul pe servicii educaționale și de sanatate, prin dezvoltarea unei infrastructuri solide de servicii: creșe moderne, gradinițe, școli și atferschool-uri, servicii de sanatate adecvate. Anul 2020 este al 31-lea an in care se inregistreaza un declin demografic, al 31-lea an in care numarul morților a fost mai mare decat numarul noilor nascuți. Natalitatea scade, Romania imbatranește și peste cateva decenii ne vom confrunta cu o serioasa problema economica. Rapoartele statistice arata ca pana in 2050, populația Romaniei va fi de doar circa 15 milioane, din care o treime vor fi pensionari,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

