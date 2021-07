Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR din Maramureș, Pop Darius se remarca prin implicarea activa in viața comunitaților din Maramureș, iar problemele cu care se confrunta maramureșenii fac obiectul numeroaselor dezbateri din Parlamentul Romaniei. O noua filiala AUR s-a inființat in Maramureșul istoric, mai exact in Sighetu…

- Dupa doi ani și doua luni petrecuți in Penitenciarul Rahova, astazi, Liviu Dragnea a parasit inchisoarea. La ieșire, fostul șef al PSD a vorbit despre perioada petrecuta in penitenciar, dar și despre formațiunea pe care a condus-o inainte de a fi condamnat. Liviu Dragnea spune ca perioada pe care a…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a parasit penitenciarul Rahova. Liviu Dragnea a stat de vorba cu jurnaliștii și a lansat un atac catre PSD. “PSD a devenit un partid de opereta condus de oameni lași”. Liviu Dragnea a mai spus ca va lucra la firma fiului sau. “A fost o perioada de doi ani și […] The…

- Deputatul AUR din Maramureș, Pop Darius se remarca prin implicarea activa in viața comunitaților din Maramureș, iar problemele cu care se confrunta maramureșenii fac obiectul numeroaselor dezbateri din Parlamentul Romaniei. Datorita lui, Vima Mica este de AUR. „Felicitari oamenilor curajoși din comuna…

- Deputatul AUR din Maramureș, Pop Darius se remarca prin implicarea activa in viața comunitaților din Maramureș, iar problemele cu care se confrunta maramureșenii fac obiectul numeroaselor dezbateri din Parlamentul Romaniei. „Comuna Sarasau are filiala constituita!Felicitari CFR-iștilor de AUR din Sarasau,…

- Deputatul AUR din Maramureș, Pop Darius se remarca prin implicarea activa in viața comunitaților din Maramureș, iar problemele cu care se confrunta maramureșenii fac obiectul numeroaselor dezbateri din Parlamentul Romaniei. „Comuna Sarasau are filiala constituita!Felicitari CFR-iștilor de AUR din Sarasau,…

- Primarul Clujului îl vede pe Florin Cîțu ca viitor candidat la alegerile prezidențiale, deși multa lume se așteapta ca Emil Boc sa candideze peste trei ani. „Florin Cîțu e un posibil candidat la prezidențiale. (...) Eu apreciez ca…

- Aflat in insolventa si cu salariatii trimisi acasa, Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste are restantele salariale. Presedintele Sindicatului Valahia, Nicolae Dragodanescu, spune ca nici administratia speciala de la COS Targoviste si nici statul roman nu mai ridica un deget pentru a-i ajuta…