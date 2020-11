Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Adriana Saftoiu spune ca a votat pentru legea care prevede deschiderea piețelor in stare de alerta, deși Guvernul a decis inchiderea acestora: „Aveam ceva indoieli privind inchiderea, dar era nevoie si de punctul de vedere al colegilor care sunt in comisiile de specialitate”.Citește…

- "Am votat pentru deschiderea piețelor. M-au convins colegii mei prin mesajele de pe grupul de WhatsApp și prin votul lor favorabil din comisiile de specialitate. Ca in plen au votat precum degetul ridicat e alta problema și nu e a mea, pe mine m-au convins atunci cand au gandit și am votat "pentru"…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marti ca liberalii s-au abtinut la votul din Parlament referitor la amendamentul privind redeschiderea pietelor pentru ca nu le pasa de romani. "Chipul neputintei Guvernului Orban! Incompetenta unor oameni mici genereaza suferinta unor romani care…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca a depus la Camera Deputaților un amendament pentru redeschiderea piețelor, targurilor, balciurilor și talciocurilor pe durata starii de alerta. „Orban se lupta sa scoata afara din piețe producatorii romani. #PSD nu poate tolera acest atac mizerabil asupra romanilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca marți va fi votat in Camera Deputaților un amendament pe care l-a depus impreuna cu Daniel Zamfir și care prevede ca piețele, targurile, balciurile și talciocurile raman deschise pe durata starii de alerta. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane…

- Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, vorbește pe pagina personala de Facebook despre un vot extrem de important in Parlamentul Romaniei. Ea susține ca a votat pentru Autostrada Nordului, un proiect de investiții imperios necesar pentru zona de nord a Romaniei:A”m votat astazi pentru Proiectul…

- Senatorul PSD Eugen Teodorescu anunța luni, pe Facebook, ca va vota pentru moțiunea de cenzura, lansand un apel catre parlamentari sa dea dovada de un „dram de responsabilitate” și sa voteze pentru inlaturarea Guvernului Orban.„Așa cum am declarat de la bun inceput, acest guvern incompetent…