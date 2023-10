Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu si-a depus miercuri, 11 octombrie, demisia din Parlament, dupa ce a fost validat ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.„Stimati colegi, imi depun astazi, dupa aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, imi dau…

- Deputatul PNL Pavel Popescu si-a depus miercuri demisia din Parlament, dupa ce, cu o zi inainte, a fost validat ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. „Stimati colegi, imi depun astazi, dupa aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, imi…

- Vlad Bontea si Pavel Popescu sunt noii vicepresedinti ai Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in urma votului in plenul Parlamentului de astazi. Votul a fost secret, cu buletine. Vlad Bontea, care a fost sustinut de PSD, a obtinut 249 voturi „pentru” si 101 „impotriva”.…

- Peste 775.000 de numere de telefon, portate in prima jumatate a anului 2023Romanii au portat in prima jumatate a anului 775.108 numere de telefon, 96% dintre acestea, respectiv 745.595, fiind numere de telefonie mobila, iar 29.513 numere de telefonie fixa, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…