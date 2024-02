Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Patriciu Achimaș Cadariu, apreciaza ca proiectul USR care prevede dreptul de a direcționa 50% din contributia la sanatate aferenta salariului de baza minim brut catre un asigurator privat de servicii de sanatate nu trebuie respins a priori.

- China spera sa-si aprofundeze legaturile cu Ungaria in materie de aplicare a legii si de securitate, in contextul in care cele doua tari marcheaza 75 de ani de relatii diplomatice, i-a spus lui Viktor Orban, saptamana trecuta, ministrul securitatii publice din China, Wang Xiaohong, potrivit agentiei…

- Din Romania și pana in Franța, din Polonia și pana in Spania, protestele fermierilor europeni nu mai pot trece neobservate. Mii de utilaje agricole au luat cu asalt, efectiv, caile de acces catre marile capitale europene, iar daca pana de curand...

- Gravidele și mamele aflate in regim penitenciar vor primi asistența și consiliere din partea specialiștilor Salvați Copiii Romania: Organizația anunța accelerarea programului de combatere a mortalitații infantile. Administrația Naționala a Penitenciarelor: Imbunatațirea continua a asistenței acordate…

- CARANSEBEȘ – Asigurarile vin chiar de la managerul unitații spitalicești, Adrian Dumbrava, potrivit caruia daca un medic prescrie un alt tratament, mai inovativ, acesta nu se regasește pe lista celor acreditate și decontate prin Casa de Asigurari de Sanatate! Intrebat recent de situația cand aparținatorii…

- In acest an, numarul total al solicitarilor de azil inregistrate in Uniunea Europeana va depași „cu mult peste un milion”, iar in urmatorii ani nu este de așteptat ca numarul cererilor sa scada, a declarat marți Nina Gregori, sefa Agentiei UE pentru Azil, reateaza agenția germana DPA, citata de Agerpres.„Lumea…

- Țara anului 2023 – Ucraina și Moldova, aduse in discuție: 'In multe tari oamenii puternici au incalcat legile si au ingradit libertatile'Ucraina, dar si Republica Moldova au fost luate din nou in calcul de revista The Economist pentru a fi desemnate "tara anului 2023" intr-un an marcat de razboaie si…

- Maia Sandu a reafirmat angajamentul R.Moldova in implementarea reformelor pentru aderarea la Uniunea Europeana in discuția telefonica cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Maia Sandu a exprimat speranța ca Franța va juca in continuare un rol activ in susținerea R.Moldova in acest demers.Interlocutorii,…