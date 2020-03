Deputatul Mircea Banias, al doilea parlamentar infectat cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- GCS: Deputatul Mircea Banias - confirmat pozitiv cu noul coronavirus Arhiva Foto: Camera Deputatilor. Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, în urma testelor efectuate sâmbata la Parlament, a fost confirmat un singur caz pozitiv al infectarii cu noul coronavirus (COVID-19), în…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca un caz confirmat cu COVID-19, in randul parlamentarilor. Este vorba despre deputatul PNL Mircea Banias. Potrivit spuselor sale, el nu a avut contact direct cu niciunul dintre parlamentarii testați pozitiv cu noul coronavirus, nu a participat la reuniunile…

- Al treilea parlamentar confirmat cu coronavirus este deputatul liberal de Constanța Mircea Banias, a anunțat, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica. Parlamentarul constanțean susține ca nu a luat contact cu Vergil Chițac și nu a participat la reuniunile politice unde s-a aflat și senatorul. Mircea…

- Al doilea parlamentar confirmat cu coronavirus este deputatul liberal de Constanța Mircea Banias, a anunțat, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica. Parlamentarul constanțean susține ca nu a luat contact cu Vergil Chițac și nu a participat la reuniunile politice unde s-a aflat și senatorul. Mircea…

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…

- Ludovic Orban nu este infectat cu COVID-19, testul pe care l-a facut astazi avand un rezultat negativ, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. "Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV. De asemenea, ministrii care au fost…

- Rezultatul testului COVID-19 pentru premierul Ludovic Orban este negativ, potrivit anunțului oficial facut, vineri seara, de Grupul de Comunicare Strategica. ”Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV. De asemenea, miniștrii…

- Barbatul aflat in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu este infectat cu coronavirus, a anuntat joi seara Grupul de Comunicare Strategica. "Referitor la situatia inregistrata la Tribunalul Municipiului Bucuresti, astazi, 5 martie, facem precizarea ca, in urma testelor efectuate in regim…