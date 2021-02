Stiri pe aceeasi tema

- Legea Bugetului provoaca discuții aprinse in Parlament și proteste in strada ale mai multor sindicate. Pandemia și criza economica presupun restrangeri in ceea ce priovește alocarile, iar prim-ministrul Florin Cațu vorbește și despre necesitatea reformarii instituțiilor de stat. Opoziția, pe de alta…

- Ce au, dar mai ales ce ar trebui sa aiba in dotare Inspectoratele pentru situații de urgența afla si opinia publica dupa tragedia de la Constanța, in care o femeie a murit incercand sa scape de focul din apartamentul sau de la etajul 6.

- Mașinile de la Supercom NU pot descarca gunoiul cand vor. Trebuie sa aștepte ca Vitalia sa deschida porțile, la un anumit interval de timp. De vina pentru acest blocaj ar fi o factura restanta, pe care Supercom spera sa o plateasca pana la finele saptamanii. De cateva zile, Vitalia și Supercom sunt…

- Mașinile de la Supercom NU pot descarca gunoiul cand vor. Trebuie sa aștepte ca Vitalia sa deschida porțile, la un anumit interval de timp. De vina pentru acest blocaj ar fi o factura restanta, pe care Supercom spera sa o plateasca pana la finele saptamanii. De cateva zile, Vitalia și Supercom sunt…

- Clienții bancilor care refuza sa poarte masca și intra in discuții contradictorii cu personalul pot ramane fara conturi. Masura se va aplica in Marea Britanie, in contextul restricțiilor raspandirii coronavirusul. Bancile sunt considerate instituții esențiale in Marea Britanie și vor fi deschise lucrului…

- IPJ Sibiu anunța producerea unui accident rutier, pe DN1. Incientul rutier s-a produs la Porumbacu de Jos. Traficul este blocat total. In accident rutier sunt implicate doua autoturisme. UPDATE IPJ SIBIU – DN 1, la intrarea in Porumbacu de Jos, un sofer in varsta de 29 de ani, din Bacau, in timp ce…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca, daca PSD va fi partidul cu cel mai mare numar de voturi la alegerile parlamentare din 6 decembrie, PSD va merge la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, dar si cu o lista de semnaturi care sa arate ca PSD va putea forma o majoritate care sa asigure…

- Problema apei pentru locuitorii municipiului și județului Bacau, cunoscuta in toata țara, va fi rezolvata in perioada urmatoare, se arata intr-un comunicat de presa al PNL Bacau. Peste 437 de milioane de euro vor ajunge in Bacau și vor susține cea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.