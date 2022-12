Deputatul Florin -Alexandru Alexe: Promisiune respectata, am obținut fonduri pentru Varianta de Ocolire a Orașului Baia Mare și Aeroportul Internațional Maramureș! „Așa cum am promis, in urma adoptarii Legii bugetului de stat pentru anul 2023, am obținut fonduri pentru Varianta de Ocolire a Orașului Baia Mare și pentru Aeroportul Internațional Maramureș. Amendamentele pe care echipa liberala maramureșeana le-a depus la proiectul de buget pentru anul acesta au vizat prioritațile Maramureșului. In urma eforturilor depuse in Parlament, am reușit sa obținem finanțare pentru proiectele de modernizare…