Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, spune ca guvernarile liberale sunt cele care, in ultimii patru ani, au majorat punctul de pensie de trei ori. Afirmația vine in contextul in care parlamentarul a fost prezent la ședința Biroului Politic Național al Organizației Seniorilor Naționali…

- Președintele Romaniei va efectua un turneu in Africa, ce reprezinta primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani. Acest lucru vizeaza relansarea relațiilor Romaniei cu continentul african.Vizitele in Africa sunt cu atat mai importante in contextul in care Romania a adoptat…

- Erste Group, care deține BCR in Romania, a revizuit in crestere prognoza de inflație pentru 2024, pe fondul accentuarii presiunilor inflaționiste, estimand un varf de minim 8% in ianuarie-februarie, potrivit unui raport publicat luni. Noile prognoze au la baza modificarea anunțata a accizelor pentru…

- Partidul National Liberal (PNL) va merge separat de social-democrati la toate cele patru randuri de alegeri care vor avea loc anul viitor, a anuntat, vineri, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan. PNL a ales vineri, la Sinaia, calea „prin noi insine” in alegerile din 2024, respectiv sa mearga pe lista…

- Conform celor mai recente date referitoare la deficitul de incasare a TVA-ului, statele membre UE au pierdut venituri in valoare de 61 de miliarde de euro in 2021, iar Romania s-a aflat prima pe lista.

- UPDATE – Declarații de presa comune: Klaus Iohannis: Ma bucur sa il primesc astazi pe președintele Ucrainei. Aceasta vizita are un caractare istoric pentru relatia bilaterla si transmite un mesaj puternic. Ne dorim o relatie bilaterala, cu o viziune pe termen lung, axata pe generarea de proiecte concrete. …

- Organizatia PSD Bihor a prezentat miercuri, la 3 ani de conducere liberala in actualul mandat, un rezumat al nerealizarilor promise de administratia PNL, mai exact de Ilie Bolojan si Florin Birta, de la conducerea judetului si a municipiului Oradea."Desi exista o alianta la nivel national, necesara…

- „Am avut o discutie in cadrul Biroului Politic National. In jurul orei 18.00 am convocat toate asociatiile de fermieri. Pot sa va asigur ca in Romania, incepand din data de vineri, nu a intrat un bob prin vamile din Romania si noi suntem pregatiti, avem actul pregatit, asteptam si deciziile care vor…