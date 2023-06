Deputatul Dumitru Coarna s-a inscris in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), dupa cum chiar el a anunțat in plenul Camerei Deputatilor. Coarna a fost ales deputat la alegerile din 2020 din partea Partidului Social Democrat, insa a fost exclus din partid dupa ce s-a intalnit cu ambasadorul rus la Bucuresti. „Incepand de astazi, 19 iunie, reprezint grupul parlamentar AUR in Camera Deputatilor”, a declarat Dumitru Coarna in plenul Camerei Deputatilor. Excluderea din PSD a avut loc in aprilie 2022, cand deputatul s-a vazut cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin. The post Deputatul Dumitru…