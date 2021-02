Stiri pe aceeasi tema

- Cosette Chichirau, liderul USR Iași, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca in urmatoarea perioada va demara discuții oficiale cu liberalii pentru o alianța care ar debloca situația in consiliul local, informeaza News.ro . Alianța s-ar putea realiza in ciuda problemelor penale pe care le…

- Deputatul Cosette Chichirau, copresedintele USR PLUS Iasi, a declarat, miercuri, ca ar fi normal ca Mihai Chirica sa demisioneze din functia de primar in urma trimiterii sale in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, avand in vedere ca afecteaza credibilitatea Primariei.…

- Senatorul USR Marius Bodea sustine ca alianta la Iasi intre USR PLUS si PNL este posibila daca filiala liberala alege calea reformei interne si se delimiteaza de liderii organizatiei, Costel Alexe, urmarit penal de DNA, si de Mihai Chirica, intrat "peste noapte" in partid. Marius Bodea le…

- Alocarile financiare si de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta nu reprezinta decat un nou afront la adresa iesenilor. Dupa ce s-au laudat de aproape un an ca impreuna dezvolta Iasul, Mihai Chirica si Costel Alexe, s-au intors, asa cum era de asteptat, cu coada intre picioare de la…