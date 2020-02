Deputatul ALDE Ica Calota, presedintele ALDE Teleorman, a declarat, miercuri, ca aproximativ 12 deputati ai formatiunii vor parasi partidul intr-o saptamana. "Un lucru este clar, nu mai avem grup parlamentar. In momentul de fata, in ALDE eu nu mai raman. Dar unde si spre ce zari voi pleca, nu as putea sa va spun inca. Suntem un grup de parlamentari care vom pleca spre niste destinatii. In maxim o saptamana, zece zile, voi anunta catre ce voi merge. Suntem 23 de parlamentari, dintre care minim 12 si maxim 16 parlamentari vom pleca din ALDE", a afirmat Calota, pentru AGERPRES. El a explicat ca una…