Deputatul Brian Cristian: proiect de lege pentru confiscarea averilor ilegale! USR a depus in Parlament o lege care imbunatațește mecanismul de confiscare a averilor ilegale. „In primul rand, legea USR, inițiata de colegul meu, deputatul Victor Ilie, propune prelungirea perioadei in care se poate face confiscarea extinsa.Apoi, avand in vedere ca procurorii sunt deja supraincarcați, legea mai propune ca ANABI (Agenția Naționala pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate) sa inceapa sa ia la puricat bunurile infractorilor și sa poata cere confiscarea extinsa. Astfel, cresc șansele ca prejudiciile sa fie recuperate.”, a transmis deputatul USR de Maramureș, Brian Cristian Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In atenția parlamentarilor se afla un proiect de lege prin care averile facute prin infracțiuni sa se intoarca la bugetul de stat. Asta fiindca, susțin inițiatorii, zilnic, infractorii rad in nas cetatenilor cinstiti, cumparand cu banii dobanditi ilegal nu doar bunuri de lux, ci si protectie de la autoritati…

- Legea taxelor a generat dispute in Parlament. USR anunța ca ataca la CCR pachetul de masuri fiscale. „De cand se afla la guvernare Ciolacu a facut praf bugetul și economia Romaniei, iar acum ii impovareaza, din nou, pe romani cu noi creșteri de taxe și impozite. Noile masuri fiscale vor lovi cel mai…

- Deputatul Emanuel Ungureanu, reprezentant al USR in Buzau, a adus recent in atenția publicului un alt caz extrem de controversat in care sunt implicați un primar PSD și fiul acestuia, cu scopul de a sublinia ca situația de la Crevedia nu este deloc un caz izolat in Romania. In aceasta situație, protagonistul…

- Iata ca, din nou, inca extrem de controversatele decizii ale Curții Constituționale ale Romaniei o iau unele ”hais” și altele ”cea”. Astfel ca aceeași Curte Constituționala a decis ca ” Legea pensiilor de serviciu se intoarce in Parlament, a fost declarata parțial neconstituționala”. In schimb, a doua…

- Simona Bucura-Oprescu a fost votata luni in ședința conducerii PSD pentru a prelua Ministerul Muncii dupa demisia lui Marius Budai. In varsta de 43 de ani, Simona Bucura-Oprescu este la al treilea mandat de deputat PSD de Argeș. Simona Bucura Oprescu: “Nominalizarea mea pentru funcția de ministru al…

- ANL anunta ca va organiza o campanie pe retelele de socializare pentru a comemora cei 25 de ani de existenta. Agentia Nationala pentru Locuinte ANL a fost infiintata prin Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 si a reprezentat, initial, un promotor al aplicarii legii creditului ipotecar. Adoptarea in Parlament…

- CARAȘ-SEVERIN – Dupa cum spune vicepreședintele Senatului, Marcel Vela, este legea fiecarui roman care a pierdut ore pe drumuri sau la cozi, dupa te miri ce hartii, cerute de autoritați, de la autoritați! Legea 9/2023, a debirocratizarii, a intrat in vigoare, iar la data dezbaterii acesteia in Parlament,…