- Deputatul USR PLUS , Brian Cristian susține plecarea premierului Florin Cițu „Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majoritați sunt astazi semnaturi pe moțiunea de cenzura pe care am anunțat-o aseara dupa demiterea abuziva și lipsita de temei a ministrului Stelian Ion. Ii…

- Ședința de Coaliției de Guvernare s-a incheiat dupa mai puțin de o ora, fara nici o concluzie. USR PLUS a cerut demisia premierului Florin Cițu, iar PNL a refuzat aceasta varianta. In consecința, USR PLUS a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului (din care fac parte și membri…

- Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca premierul Florin Cițu ia in cacul sa demita toți omenii numiți in funcție la propunerea USR PLUS, daca aceștia vor depune o moțiune de cenzura. Este vorba de cei cinci miniștri din cabinet, Catalin Drula, Cristian Ghinea, Ioana Mihaila, Ciprian Teleman…

- Liderii USR PLUS, reuniti joi seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, daca PNL nu il retrage pe Florin Citu de la sefia Guvernului, vor depune luni la prima ora, impreuna cu partidul AUR, motiunea de cenzura anuntata, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro. Potrivit acestora,…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca susținerea de catre USR PLUS a unei moțiuni de cenzura depuse de PSD este „o opțiune”. La Digi24, Barna a mai spus și ca membrii USR PLUS ai guvernului Cițu nu vor demisiona din guvern decat daca moțiunea va eșua – „Demisiile noastre sunt pe masa. Este o chestiune de…

- Liderii USR PLUS, reuniti joi seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, daca PNL nu il retrage pe Florin Citu de la sefia Guvernului, vor depune luni la prima ora, impreuna cu partidul AUR, motiunea de cenzura anuntata, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro.

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu a cazut la votul in Parlament. PSD și AUR nu au reușit sa stranga majoritatea necesara pentru a rasturna Executivul. Dezbaterile s-au desfașurat intr-o nota de peluza. Politicienii s-au huiduit, s-au aplaudat și s-au intrerupt unii pe alții. In discursul…

- Social-democrații au depus la Parlament, in dimineața zilei de miercuri, 23 iunie, moțiunea indreptata impotriva Executivului condus de catre Florin Cițu. ”Guvernul actual este un dezastru pentru romani și pentru firmele romanești. PNRR-ul este un dezastru”, a declarat Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele…