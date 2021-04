Deputații forțează încetarea stării de alertă Parlamentarii vor sa opreasca Guvernul sa mai prelungeasca la nesfarșit starea de alerta, pe motiv ca exista riscul ca restrangerea drepturilor și libertaților cetațenești sa devina permanenta. Astfel, potrivit unui proiect de lege depus la Senat, starea de alerta nu va mai putea fi prelungita decat pe o perioada de maximum 90 de zile. Legea […] The post Deputații forțeaza incetarea starii de alerta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

