Deputații fac jocurile patronilor străini. Bătaie de joc la adresa angajaților români Blocul Național Sindical atrage atenția ca salariații din Romania sunt in pericol din cauza a doua proiecte de lege importante, care sunt aproape adoptate in Parlament. Practic, deputații se pregatesc sa voteze transformarea angajaților romani in sclavi la dispoziția patronilor. Mai mult, probabil la insistența multinaționalelor, un singur salariat va putea fi folosit de mai […] The post Deputații fac jocurile patronilor straini. Bataie de joc la adresa angajaților romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

